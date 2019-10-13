هاشتاج "طرد قطر من الجامعة العربية" يتصدر تويتر

الأحد 13 أكتوبر 2019

تميم

متابعات_الخليج 365

دشن نشطاء موقع التغريدات القصيرة "توتير" هاشتاج طرد قطر من الجامعة العربية، للتعبير عن استيائهم من سياسات قطر في دعم الإرهاب وجماعة الإخوان بالإضافة إلى دورهم في دعم العدوان التركي، وخاصة بعد ضرب تركيا للمواطنين المدنيين في شمال سوريا، قد تصدر هاشتاج (طرد قطر من جامعة الدول العربية) تريندات توتير بأكثر من 8000 تغريدة .



خيانة قطر

غرد سعود الأحمد، أن "كل تاريخ قطر اللي جالسين تشوفونه هو ولا شي الحين دخلت في مرحله عجيبة غريبة أصبحت تدعم بشكل مادي، وحتى أراضيها أصبحت تسلمها للأتراك لكي يتدخلون في الأمور العربية طرد قطر من الجامعة العربية".

قد استعرض الأحمد عبر حسابه في توتير، تاريخ خيانة قطر ، فقد صوتت قطر في 2006 ضد قرار مجلس الأمن رقم 1696 لمطالبة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، وصوتت أيضا في نفس العام ضد الأمير الأردني بن رعد لخلافة الأمين العام للامم المتحدة.

أضاف الأحمد، امتنعت قطر في 2007 عن التصويت علي قرار مجلس الامن 1757 للتحقيق في عملية اغتيال رفيق الحريري، وصوتت في 2010 ضد ملف المغرب للمونديال لصالح جنوب افريقيا، كما صوتت في 2011 ضد الأردن في منصب نائب رئيس الفيفا، صوتت في 2013 ضد المرشح البحريني في انتخابات الاتحاد الاسيوية، صوتت ضد دبي لصالح تركيا في استضافة معرض اكسبو 2020 ، صوت في 2015 ضد الأردن مرة أخرى على منصب رئيس الفيفا.

قواعد عسكرية

يوضح فهد، أن قطر جعلت الدوحة أرضا لتركيا واجتمعوا على التدمير والكراهية ، القاعدة التركية في قطر أكبر دليل على ذلك ، الحين نشوف قطر جالسة تدعم تركيا في غزوهم على السوريين (طرد قطر من الجامعة العربية) .

أضاف فهد، أن تركيا اسست قاعدة عسكرية جديدة في قطر بالإضافة إلي القاعدة العسكرية الاولي الموجودة منذ 2017.

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يوضح جمال سالم، أن طرد قطر من الجامعة العربية، هل من قرار تتخذونه نتذكركم به ونشعر بأن لكم موقف قطر تدعم الإرهاب، ويوجد شهوداً على ذلك طائراتهم التى تلقى بأسلحتهم للدواعش فى صحراء ليبيا، ودعمهم للإرهابيين الإخوان فى مصر وكل مكان وأخيراً موقفهم من أردوغان كل هذا ولا يوجد مبرر لطردها من جامعة الموت

دولة إيجار

قال الإعلامي أمجد طه، أن( وجب طرد قطر من الجامعة العربية فهو نظام ودولة للإيجار، ولا ينتمي للعرب بل ينتمي لقوم المنتفعين من الإرهاب، في القمة الاسلامية انسحب من بيان يدين ارهاب إيران، وفي القمة العربية اليوم يتحفظ على بيان يدين قتل الأكراد واحتلال تركيا لشمال سوريا).

قال الإعلامي المصري مصطفي بكري، إن (أقل رد عربي علي العدوان التركي علي سوريا هو إعادة سوريا إلي مقعدها في جامعة الدول العربيه ووقف كل أشكال العلاقات مع تركيا ، إذا لم يقرر مجلس الجامعه العربية الذي يجتمع اليوم هذه القرارات فلا خير فينا).

قطر ضد الاجماع العربي

أضاف الإعلامي الإماراتي إبراهيم بهزاد، (اجتماع وزراء الخارجية العرب، قطر ضد الإجماع العربي لإدانة العدوان التركي على سوريا، وقطر والصومال ضد إدانة العدوان التركي على سوريا .

تقول الإعلامية السعودية نورا المطيري، أنه لابد من طرد قطر من الجامعة العربية لانها خططت ومولت ارهاب، وأردوغان في سوريا، وتدعم الجماعات الإرهابية وتتحالف مع الفرس والأتراك والشياطين الإخوان والحوثية الإرهابية وحماس والقاعدة والحشد الشعبي. لم يعد لـقطر مقعد بيننا.

كان وزير الخارجية العراقى، أعلن أن قطر والصومال تتحفظان على البيان الختامى لوزراء الخارجية العرب، بشأن أزمة العدوان التركي على سوريا، خلال الجلسة الختامية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب وهو مايعد دليل على دور قطر تعقيد كل المشاكل العربية، والوجود داخل الجامعة العربية لمكافحة حل مشاكل الشعوب.

توجه وزراء الخارجية العرب فى بيانهم الختامى الصادر عن اجتماعهم الطارئ بجامعة الدول العربية بالقاهرة، بطلب لاتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا، نتيجة عدوانها على الأراضى السورية والشعب السورى، كما أن تركيا تعتدي علي سوريا وهو ما يمثل تهديدا لأمن المنطقة، لابد من تحميل تركيا مسئولية أى عودة للتنظيمات الإرهابية.