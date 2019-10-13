وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية: العدوان التركي يقوض مكافحة داعش

الأحد 13 أكتوبر 2019

الجبير

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل بن أحمد الجبير، أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا بالغة الخطورة، وتشكّل اعتداء على قواعد القانون الدولي والإنساني.



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وجدد الجبير في كلمته التي ألقاها أمام الدورة غير العادية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إدانة المملكة العربية السعودية لهذا العدوان الذي يشكّل تعدياً سافراً على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته نحو مضاعفة الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا بوصفها تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا، وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية "بغض النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان ينعكس سلباً على أمن المنطقة واستقرارها، كما أن من شأنه تقويض الجهود الدولية القائمة في مكافحة إرهاب تنظيم داعش في تلك المناطق، علاوة على ما يشكله الاعتداء من خطورة على تعميق المآسي الإنسانية للشعب السوري".

وبيّن وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمته "أنه في سياق دعم الحل السياسي للأزمة السورية، فقد رحبت المملكة بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، وستستمر في دعمها لكافة الجهود السياسية الأممية الرامية إلى حل الأزمة السورية سلميًا وفقًا للمبادئ والقرارات المتفق عليها".