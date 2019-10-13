ماتيس:داعش لم يُهزم وسينهض مجدداً إذا لم تواصل الولايات المتحدة حربها ضده

الأحد 13 أكتوبر 2019

داعش

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيم ماتيس، أمس السبت، إن تنظيم داعش لم يُهزم وسينهض مجدداً إذا لم تواصل الولايات المتحدة حربها ضده.



وأضاف ماتيس في مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" الذي تذيعه شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "داعش لم يُهزم، علينا أن نواصل الضغط على داعش لكي لا ينهض مجدداً".

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وتابع: "في هذه الحالة، إذا لم نبق على الضغط ، فإن داعش سينهض حينئذ. من المسلم به أنه سيعود".

وتأتي تصريحات ماتيس في تناقض صارخ مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول إن الولايات المتحدة كسبت الحرب ضد داعش.

وكان ماتيس قد استقال في ديسمبر (كانون أول) الماضي بعد أن قال ترامب إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا. واحتفظت الولايات المتحدة ببعض القوات في البلاد بعد أن أثار هذا الإعلان تنديداً دولياً وداخلياً.