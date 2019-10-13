شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "يتوجب التعاطي بحذر شديد مع كل ما من شأنه المس بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، تحت شعار إصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، خصوصا بعد ما سمعناه من طروحات مستفزة ومقلقة لمن اعتصم باسم التجار في ظل تغييب دور الحركة العمالية والنقابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: للتعاطي بحذر شديد مع كل ما يمس بالاستقرار الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.