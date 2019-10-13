البراكس: رئيس تجمع الشركات المستوردة للمحروقات قال لي إنه سيقبض بالليرة ويفوتر بالدولار

أكّد نقيب أصحاب محطات ​المحروقات​ سامي البراكس، في حديث تلفزيوني، أن "هناك أمرًا نطلبه من الشركات المستوردة للمحروقات، فبعض أصحاب المحطات استوردوا المحروقات من الشركات قبل الأزمة ودفعوا الشيكات بالدولار وبعد الغلاء تطالبهم الشركات بالدفع بالدولار مع العلم أن الشركات تستورد المحروقات بالدولار لكنها تدفع الجمرك والضريبة والمالية بالليرة اللبنانية، لذلك عليهم احتسابها وتقسيمها والمطالبة بها وإلا لن نقبل".

ولفت البراكس الى أن "رئيس تجمع الشركات المستوردة للمحروقات قال لي أنه سيقبض بالليرة اللبنانية ويصدر الفواتير بالدولار ووقع إشكال بيننا"، مشددًا على "أننا نريد أن يقوموا بصياغة آلية تنفيذ مكتوبة".

وكشف عن أن "رئيس نقابة الشركات المستوردة للنفط جورج فياض وعدني بأنه سيجتمع معنا ومع الشركات"، مضيفًا "أننا ننتظر موعدًا مع رئيس الحكومة سعد الحريري لنجتمع به في هذا الخصوص".