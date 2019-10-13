محمد نصرالله: إما المعالجة فالإنفراج وإما عدم النجاح فالإنفجار

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​محمد نصرالله​ أن "المشكلة القائمة حاليا في البلد هي مشكلة نظام سياسي مبني على الطائفية راعية الفساد، والفساد انعكس على الواقع الإقتصادي فكان واقعا اقتصاديا سلبيا ولّد أزمة ماليّة متراكمة من عشرات السنين، وقد وصلنا إلى محل تراكم فيه الدين العام ليبلغ المئة مليار دولار، ما جعلنا نقول بأننا وصلنا إلى آخر المطاف"، معتبرا ان "الأزمة المالية بدأت تنعكس على الواقع النقدي، والواقع النقدي اليوم الذي خلق أزمة سعر صرف الدولار جعلنا أمام أحد طريقين لا ثالث لهما، فإما المعالجة فالإنفراج وإما عدم النجاح في المعالجة فالإنفجار".

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