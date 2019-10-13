جنبلاط: في ذكرى 13 تشرين كان يمكن للرجل القوي تأجيل تغريدة التملّق

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى انه "في ذكرى ١٣ تشرين كان يمكن للرجل القوي في النظام اللبناني والذي يستأثر بكل شيء نتيجة غياب الآخرين كان يمكنه ان يحترم شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في ذاك النهار في الجبهة ولم تبلغهم القيادة بانها استسلمت كان يمكنه تأجيل تغريدة التملق"، مضيفا:"انني احيي شهداء الجيش اللبناني وكل الشهداء".

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