الأناضول: تعليق الدراسة مؤقتا في ولاية شانلي أورفة التركية

افادت وكالة "الاناضول" بأن "السلطات التركية أعلنت تعليق الدراسة مؤقتا في العديد من مدارس ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد، جراء استهدافها بصواريخ وقذائف من سوريا".

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