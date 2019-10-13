ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتحدث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر غدا في محاولة لحثهم على دعم اتفاقه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن جونسون سيعرض على القادة الثلاثة إما مساعدته في تقديم اتفاق جديد هذا الأسبوع أو الاتفاق بشكل ودي على الخروج دون اتفاق في 31 تشرين الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون سيتحدث مع ميركل وماكرون لحثهم على دعم إتفاق "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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