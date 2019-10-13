رئاسة مصر: السيسي مدعو لحضور مفاوضات جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي بأن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسلم دعوة للمشاركة في مفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، التي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الحالي"، مؤكداً أن "مفاوضات جوبا تأتي استكمالا للاجتماع الذي تم برعاية مصرية، خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة، بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، والذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية".

وأوضح أن "السيسي أكد أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر بجنوب السودان، مشددا على أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل".