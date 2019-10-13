المتحدث باسم الخارجية الايرانية: عمران خان يزور طهران غدا الاحد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ​عباس موسوي​ عن "زيارة مرتقبة لرئيس وزراء باكستان عمران خان لطهران غدا الاحد وسيلتقي كبار المسؤولين الايرانيين"، مشيراً إلى أنه "سيتناول رئيس وزراء باكستان في محادثاته بطهران التطورات الاقليمية والدولية الجارية".

ولفت غلى انه "تتم هذه الزيارة في اطار العلاقات التاريخية والصداقة القائمة بين البلدين وتعد الثانية خلال العام الجاري"، مشيراً إلى أن "عمران خان سيلتقي قائد الثورة والرئيس الايراني حسن روحاني وسيشارك في مؤتمر صحفي معه".

وأشار الى إن "الزيارة ستتناول ايضا التباحث حول أهم الشؤون الاقليمية وأحدث المستجدات على صعيد العلاقات بين ايران وباكستان".