تجمع أمام البيت الأبيض يتهم ترامب بالتخلي عن الأكراد

تجمع متظاهرون أمام البيت الأبيض، ورددوا هتافات منها "انقذوا الأكراد"، و"ترامب ساعد تركيا كي تقتلنا"، حاملين الرايات الكردية.
وضمت التظاهرة خارج البيت الأبيض عشرات من الأكراد غير السوريين، كما خرجت كذلك مظاهرات تضامنية مع الأكراد في ألمانيا وفرنسا وغيرها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه لا يؤيد التوغل التركي في شمال سوريا لكنه ترك الباب مفتوحا لمهاجمة حلفائه الأكراد.
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