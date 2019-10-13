مقتل 11 شخصا جراء الإعصار هاغيبيس في اليابان









اسماء السيد - طوكيو: قتل 11 شخصا على الاقل وفقد أكثر من 12 آخرين في اليابان جراء الإعصار هاغيبيس الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطارا غزيرة غير مسبوقة في البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون الأحد.

ولقي البعض حتفهم بسبب انزلاقات التربة، فيما جرفت المياه البعض الآخر وهم في سياراتهم مع فيضان مياه الأنهار بعد الهطول المستمر للأمطار.

ويعمل الجنود اليابانيون الأحد على مساعدة السكان المحاصرين بفيضانات في أماكن عدة غمرت فيها المياه بيوتا أو شهدت حوادث انزلاق للتربة في وسط اليابان وشرقها.

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ودفن سكان في انزلاقات للتربة أو غرقوا في مساكنهم أوفي سيارات جرفتها المياه. وأحد القتلى طفل عثر على جثته داخل أو قرب سيارة في نهر.

وسجلت فيضانات كبيرة في منطقة ناغانو (وسط) حيث انهار سد ما أدى إلى اجتياح مياه نهر شيكوما لمنطقة سكنية.

وظهر في لقطات بثها التلفزيون سكان على شرفات منازلهم وهم يلوحون لمروحيات ولقوات الدفاع الذاتي في مبان محاطة بسيول وحلية. كما ظهرت قطارات سريعة غارقة في مياه وحلية في مستودع في ناغانو.

وتلقى نحو 7,3 ملايين ياباني توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم السبت بعد هطول كميات قياسية من الأمطار. ونفذ عشرات الآلاف منهم هذه التوجيهات وتم إيواؤهم في مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه والأغطية لهم.