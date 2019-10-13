شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لـ"إعلام البرلمان" اليوم لمناقشة قانون الحكومة للمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، 3 اجتماعات لها اليوم برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى البرلمان. ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى : اجتماع لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير. اجتماع لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير. اجتماع لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

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