8 خدمات يقدمها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة من خلال صندوق لحمايتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، والذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة. ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية: 1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق. 2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات. 3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم. Advertisements 4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية. 5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة. 6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية. 7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة. 8 ـ للوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.

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