البولنديون يصوتون لاختيار برلمان جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو- د ب أ

يتوجه البولنديون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد في الوقت الذي يسعى فيه حزب "القانون والعدالة" الحاكم للحفاظ على أغلبيته الصريحة في مجلس النواب، فيما تأمل أحزاب المعارضة في تحسين نتائجها وتشكيل حكومة مناهضة للحزب الحاكم المحافظ.

وسيختار البولنديون 460 نائباً في مجلس النواب، الهيئة التشريعية الرئيسية في البلاد، فضلاً عن 100 عضو في مجلس الشيوخ، وهو هيئة رقابة ومراجعة.

كان حزب القانون والعدالة هو المتصدر بوضوح لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات اليوم، ومن المتوقع أن يفوز بما يتراوح بين 40 و 49 بالمئة من الأصوات، مما قد يعطيه أغلبية واضحة في مجلس النواب.

Advertisements

وتأمل قوى المعارضة الرئيسية - حزب "التحالف المدني" الوسطي، وتحالف اليسار الديمقراطي وحزب الشعب البولندي الديمقراطي المسيحي- في أن تتمكن معا في التفوق على حزب القانون والعدالة، ما يسمح لهم بتشكيل حكومة ائتلافية.

يشار إلى أن القاسم المشترك للمعارضة هو موقفهم المؤيد للاتحاد الأوروبي وتعهدهم بالتراجع عن إصلاحات مؤسسية واسعة مثيرة للجدل أدخلها حزب القانون والعدالة في السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك في السلطة القضائية، والتي وضعت البلاد على خلاف مع المفوضية الأوروبية.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر إغلاقها في الساعة 9 مساءً.