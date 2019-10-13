صحف القاهرة: توجيهات مشددة من السيسي للحكومة بشأن الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

حازت تشديدات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة أن ينعكس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية ، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد التي أبرزت أيضا توجيه الرئيس للحكومة بضرورة مواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة ، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات.

ونشرت الصحف قراري رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، وتختص بالاتفاق على التشكيل النهائي على تعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام مع وضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات، وكذلك قرار إنشاء جامعة الحياة الخاصة، مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

عسكريا، اهتمت الصحف بالتدريب البحري العابر الذي نفذته القوات البحرية المصرية مع البحرية الكورية الجنوبية، بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط ، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.

أمنيا، أبرزت الصحف تجديد وزارة الداخلية تأكيدها على تكثيف جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره أشكاله وعلى ضرورة الحفاظ على المال العام ومواجهة أيه محاولات تستهدف الاقتصاد الوطني.

وفي الشأن العربي ، تابعت الصحف وقائع الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث طالبوا وقف العدوان التركي على الأراضي السورية والانسحاب الفوري غير المشروط منها، وفي تونس برز في الصحف انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية خلال ساعات لاختيار الرئيس الجديد من بين المرشحين نبيل القروي وقيس سيعد .

وفي التفاصيل ، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير المالية ، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة ، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات؛ بما يؤدي إلى رفع تنافسية ، مشددا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة ، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2019-2020، مضيفا أن وزير المالية أشار إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط.

وأضافت الصحف أن وزير المالية قال إن ذلك تم من خلال تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018-2019 للمرة الأولى منذ سنوات ، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.

وفي سياق رئاسي آخر، أوردت صحيفة (الجمهورية ) أن الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم 526 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ وعضوية كل من وزير الأعمال والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية ، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة تختص بالاتفاق على التشكيل النهائي على تعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام مع وضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.

وفي السياق، أشارت صحيفة (الأخبار) إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بإنشاء جامعة الحياة الخاصة، مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتتكون الجامعة من كليات الهندسة وإدارة الأعمال والمعاملات الدولية والعلاج الطبيعي والتمريض والتكنولوجية للبناء والتشييد ، وأوضحت أنه بموجب القرار تمنح الجامعة درجات الليسانس والبكالوريوس ودبلومات التخصص والماجستير والدكتوراه .

وفي الشأن العسكري، أوردت صحيفة (الأخبار) أن القوات البحرية المصرية نفذت مع البحرية الكورية الجنوبية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

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وقالت الصحيفة أن التدريب البحري تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ سيناريو لمجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وكذا تنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية.

وأشارت الصحيفة إلى التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الكوري الجنوبي، والذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، وكذلك دعم الجهود للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية.

أمنيا، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تجديد وزارة الداخلية تأكيدها على تكثيف جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره أشكاله وضرورة الحفاظ على المال العام ومواجهة أيه محاولات تستهدف الاقتصاد الوطني.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت - في بيان أمس - أن قطاع الأمن الاقتصادي تمكن - خلال أسبوع - من ضبط عدد من القضايا في مجال التموين والضرائب والرسوم والأموال العامة، منها أكثر من 7 آلاف قضية في مجال التموين بلغ حجم السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي فيها أكثر من 377 طنا.

كما أشارت إلى أن قطاع الأمن الاقتصادي تمكن خلال أسبوع من ضبط 975 قضية في مجال الضرائب والرسوم بلغ حجم التعاملات المالية فيها أكثر من مليار و164 مليون جنيه، وأن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت 8 قضايا في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والاحتيال المصرفي والكسب غير المشروع بقيمة بلغت أكثر من 11 مليونا و688 ألف جنيه وأكثر من 2700 قضية في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار والتعدي على أرض الآثار وحيازة قطع أثرية.

وفي الشأن الصحي، نقلت صحيفة (الأهرام) - في صفحتها الأولى تحت عنوان (تجهيز 163 مستشفى لتطبيق التأمين الصحي الشامل بـ5 محافظات) - عن مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة مدير مشروع التامين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي القول إنه يتم إعداد وتجهيز 163 مستشفى ووحدة ومركز صحة أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل منها 7 مستشفيات في الأقصر و11 في الإسماعيلية و9 في جنوب سيناء و6 في السويس و11 في أسوان تمهيدا؛ لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل بها في العام المقبل.

أما صحيفة (الأخبار) فأشارت إلى انطلاق أعمال المؤتمر العربي الإفريقي الدولي لأورام الرئة والمسالك البولية والبروستاتا الذي يعد أكبر تجمع طبي يضم كبار أطباء الأورام في إفريقيا والدول العربية وأوروبا.

وأضافت الصحيفة أن المؤتمر ترأسه الدكتور شريف عبد الوهاب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام ود. محمد البسيونى أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس ود. برانسيلاف جريميك أستاذ الأشعة والأورام في مركز الطب الحيوي بصربيا ود ديفيد كاربون الرئيس السابق للهيئة الدولية لدراسة أورام الرئة وأستاذ طب في جامعة اوهايو، بحضور ألف طبيب و40 خبيرا عالميا.

عربيا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزراء الخارجية العرب طالبوا - خلال اجتماعهم الطارئ بالجامعة العربية أمس تلبية لدعوة مصر - بوقف العدوان التركي على الأراضي السورية والانسحاب الفوري غير المشروط منها، مؤكدين أن هذا العدوان يمثل الحلقة الأحدث من تدخلات تركيا واعتداءاتها المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدولة العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري العربي قرر النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون العسكري ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا بينما أدانت مصر بأشد العبارات العدوان التركي.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية سامح شكري القول إن "ما أقدمت عليه تركيا هو عمل عسكري يتنافى مع قواعد القانون الدولي"، مضيفا "المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمى لعهد قد ولى بلا رجعة وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا والتخفي وراء ستار محاربة الإرهاب في حين تشير الدلائل القاطعة إلى مسئولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة واحتضانها كيانات وشخصيات ثبت صلتها بالإرهاب وتسهيلها انتقال مختلف المقاتلين الإرهابيين في مختلف أنحاء المنطقة العربية".

وفي تونس، أبرزت صحيفة (الأهرام) انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بتونس خلال ساعات لاختيار الرئيس الجديد من بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى نسبة أصوات في الجولة الأولى من الانتخابات نبيل القروي وقيس سيعد ، مشيرة إلى أن هيئة الانتخابات ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 21 الشهر الحالي.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة الإدارية بتونس رفضت - في وقت سابق - طلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الذي تقدم به محامو المرشح نبيل القروي، وقال عماد الغابرى رئيس وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة "الأمر يتعلق بمواعيد دستورية يجب احترامها وقبل ساعات من نهاية الحملة الانتخابية التقى مرشحا الرئاسة وجها لوجه مساء امس الأول في مناظرة تليفزيونية شهدت نقاشات حادة وهجوما متبادلا".