​"أحداث ماسبيرو الثانية والحكم بقضية حادث الواحات".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الأحد، عددًا من الجلسات المهمة للقضايا التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الراهنة، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

طعون رئيس نادي الزمالك على قرارات اللجنة الأوليمبية

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعون المحالة من المحكمة الإدارية العليا، والمقامة من رئيس نادي الزمالك على قرارات اللجنة الأوليمبية والمتضمنة فرض عقوبات عليه واعتماد الجمعية العمومية.

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، تفاصيل الأحكام الصادرة بشأن الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك على وقفه من اللجنة الأوليمبية والجمعية العمومية للزمالك.

محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لـ"داعش"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

قنديل، وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"

Advertisements

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

الحكم على 43 متهمًا في قضية "حادث الواحات"

تصدر محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، حكمها على 43 متهماً محبوسين واثنين هاربين في حادث الواحات، والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبدالله المسماري "ليبي الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

نظر دعوى عدم دستورية المادة 102 من قانون البنك المركزي

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 32 لسنة 41 دستورية، والتي طالبت بعدم دستورية نص المادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 لمخالفتها المواد 40، 67، 68 من دستور 1971 والمعدل عام 1980 والمواد 53، 97، 98 من دستور 2014.

وتنص المادة 102 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفق به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنًا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص".