إعصار "هاجيبيس" يقتل 8 ويتسبب في فيضانات انهيارات ارضية باليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- د ب أ:

ألحق إعصار هاجيبيس الدمار في مناطق واسعة من اليابان، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وفقدان 12 آخرين في الوقت الذي غمرت فيه مياه الأمطار الأنهار وتسببت في انهيارات أرضية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن "هاجيبيس"، الذي وصل إلى شبه جزيرة إيزو، وضرب منطقة طوكيو مساء السبت، ألحق إصابات بأكثر من 120 شخصًا.

وتجري عمليات الإنقاذ في مناطق كثيرة من البلاد التي تعرضت للانهيارات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق.

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وخلال الليلة الماضية، صدرت الأوامر لأكثر من 4ر4 مليون شخص بإخلاء منازلهم في شرقي وشمال شرقي اليابان، بما في ذلك 910 آلاف شخص في مدينة كاواساكي، حيث تسببت العاصفة في حدوث رياح قوية وهطول أمطار غزيرة أغرقت مناطق سكنية.

وفي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي(0000 بتوقيت جرينتش)، كان هاجيبيس فوق المحيط الهادي، قبالة ساحل شمال شرقي اليابان، وتوجه صوب الشمال الشرقي بسرعة 60 كم في الساعة مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 108 كم/ ساعة وعواصف بلغت سرعتها 142 كم / ساعة.

وقال مسؤولون إن منظمي كأس العالم للرجبي ألغوا مباراة بين ناميبيا وكندا في مدينة كاميشي شمالي البلاد، والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم الأحد بسبب هاجيبيس.

يشار إلى المبارة في استاد كاميشي هي الثالثة التي يتم إلغاؤها بسبب العاصفة.​