التعليم: شرط حصول المتعاقدين الجدد على عضوية نقابة المعلمين مازال قائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون المعلمين، إن شرط الحصول على عضوية النقابة المهنية للمتقدمين للعمل كمعلمين بالوزارة مازال قائما.
وأضاف "عمر" لمصراوي"، إن الوزارة اتفقت مع نقابة المعلمين على فتح باب الالتحاق بعضوية النقابة، وتذليل العقبات أمام الراغبين.
وتقدم الدكتور عبدالرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بطلب إحاطة لإلغاء شرط الحصول على عضوية النقابة المهنية للمعلمين، لانها تخالف قانون النقابة .
اشترطت الوزارة حصول المتقدم على شهادة المعلم "icdl teacher" كشرط للقبول في كل التخصصات، وإجراء اختبارات.
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