حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا خصوصا في المناطق المنخفضة مع تواجد الغيوم الريشية العالية في السماء.
ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول لاحقا في ساعات الليل المتأخر إلى شمالية مع طقس بارد نسبياً في القمم الجبلية.
وفي يوم الإثنين، تتأثر البلاد بحالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتكاثر الغيوم المتفرقة وتتهيأ الفرصة لأمطار محلية خفيفة في بعض المناطق، ورغم ذلك ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا خصوصاً في المناطق المنخفضة.
مع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال مع فرصة لأمطار خفيفة أو رذاذ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه وتنشط أحيانا وقد تثير الغبار.
ويستمر تأثير البلاد بحالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، في يوم الثلاثاء، بحيث تتكاثر الغيوم المتفرقة وتتهيأ الفرصة لأمطار محلية خفيفة في بعض المناطق قد تصحب بالرعد، ورغم ذلك تكون درجات الحرارة مرتفعة وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا مع أجواء كاتمة خصوصاً في المناطق المنخفضة.
ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال مع فرصة لأمطار خفيفة أو رذاذ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه ما بين شرقية إلى غربية وتنشط أحيانا وقد تثير الغبار.
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