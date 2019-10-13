الان تتابع «هاغيبيس» العنيف يقتل 11 شخصاً في اليابان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طوكيو- الخليج 365:
قتل 11 شخصا على الاقل في اليابان جراء إعصار هاغيبيس الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطارا غزيرة غير مسبوقة في البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون الأحد.
ولقي البعض حتفهم بسبب انزلاقات التربة، فيما جرفت المياه البعض الآخر وهم في سياراتهم مع فيضان مياه الأنهار بعد الهطول المستمر للأمطار.
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