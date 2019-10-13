السلطات المصرية إعتقلت صحفي يعمل مراسلا لوكالة أسوشييتد برس

أفاد عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين عمرو بدر، أن السلطات المصرية اعتقلت الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، من منزله في القاهرة.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نشرت خبرا مفصلا عن مغادرة ثمانية طلاب من جامعة إدنبرة البريطانية مصر، وإنهاء فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم في منتصف المدة.
والطلاب مبتعثون ضمن تبادل جامعي مع الجامعه الأميركية في القاهرة، لكنهم غادروا بعد تعرض طالبين بريطانيين لإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.
وتشهد مصر هذه الأيام موجة اعتقالات بحق نشطاء وصحفيين، على خلفية الاحتجاجات المحدودة التي اندلعت في 20 أيلول الماضي.
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