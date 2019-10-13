ترامب يصدر قرارا بصرف مبلغ 50 مليون دولار كمساعدة في تحقيق الاستقرار في سوريا

أصدر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، قرارا بصرف مبلغ 50 مليون دولار كمساعدة في تحقيق الاستقرار في ​سوريا​ وحماية الأقليات العرقية والدينية المضطهدة، وتعزيز حقوق الإنسان.

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