اعلن مسؤولون في شركة ​أرامكو​ السعودية ان "الشركة أملت في أن تصلح بنهاية تشرين الثاني آخر أربعة أبراج لحقت بها أضرار خلال الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان تابعتان لها الشهر الماضي في خطوة تتيح لها استعادة طاقتها الإنتاجية بشكل كامل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون بأرامكو: نأمل في اصلاح أضرار الهجمات المتبقية بحلول نهاية الشهر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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