سلاح الجو الليبي ينفذ ضربات استهدفت بقايا المليشيات بالعزيزية

الأحد 13 أكتوبر 2019

وجه سلاح الجو التابع للجيش الليبي ضربات مساء السبت وصباح الأحد، استهدفت بقايا تمركزات المليشيات التي تحاول الصمود بمحيط منطقة العزيزية.



وأكد المركز الإعلامي لغرفة العمليات التابعة للجيش، في بيان، أن الضربات الجوية شملت تجمعات المليشيات في مناطق معسكر حمزة ومحيط خلة الفرجان ومزرعة بشارع السدرة، بها عدة آليات وأفراد وتضم غرفة عمليات أمامية جنوب وشرقي العاصمة.

وأشار المركز إلى أن المليشيات تراجعت في أغلب المحاور رغم استماتها والدعم الكبير الذي يصلها، في محاولة للحفاظ على الجزء اليسير الذي تبقى من منطقة العزيزية، مشيرا إلى احتمالية وجود انهيار شامل في صفوف المليشيات في أي لحظة بعد هذه الخسائر.

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ورصد المركز الإعلامي تحويل مليشيات طرابلس بعض المؤسسات المدنية المملوكة للدولة الليبية إلى مناطق عسكرية، مثل مصنع التبغ في طرابلس الذي أصبح ورشة لتركيب الأسلحة على الآليات ومخزن للذخيرة في وسط حي سكني.

كما رصد المركز استخدام المليشيات الأطفال في الحرب كمرتزقة لتأمين المقر، بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، قائلا "هذه هي المليشيات لا يهمها أن تضحي بالأبرياء".

وكان العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أكد لـ"العين الإخبارية" أن القوات المسلحة تسيطر على أكثر من ثلثي مدينة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، لافتا إلى استمرار الاشتباكات بالمنطقة.

وشدد المحجوب على أهمية المنطقة، وأن السيطرة عليها تمهد لقطع التواصل مع مدينة غريان التي تسيطر عليها المليشيات، ومن ثم السيطرة بشكل أكبر على جنوب العاصمة من ناحية العزيزية، فضلا عن قطع التواصل بين المنطقة وغريان.