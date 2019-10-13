قوى التغيير بالسودان: بدء مشاورات لاختيار حكام مدنيين للولايات

أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان عن "بدء المشاورات بشأن اختيار حكام مدنيين لولايات البلاد، بدلاً من الولاة العسكريين الذين طلبوا إنهاء تكليفهم"، مشيرةً إلى ان "تعيين ولاة مدنيين أصبح ضروريا، لاستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية".
وأشارت إلى "طلب تقدمت به "قوى التغيير" مؤخراً للمجلس السيادي، لإعفاء الولاة العسكريين باعتبار أن تكليفهم جاء قبل بداية الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسساتها التنفيذية"، لافتةً إلى ان "المشاورات في مراحلها الأولية مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وهو من يعين الولاة بحسب الوثيقة الدستورية".
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