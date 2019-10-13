حكومة الهند تستعد لإعادة خدمات الهواتف المحمولة جزئيا في كشمير

اعلن المسؤول في حكومة ولاية جامو و​كشمير​ روهيت كانسال أن "​الهند​ ستعيد جزئيا خدمات الهواتف المحمولة في كشمير الاثنين"، مؤكدا أن "كل الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقا ستعاد وستعمل من الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 14 تشرين الأول"، لافتا الى أن "هذا الإجراء سيطبق على كل مناطق وادي كشمير".

وفي الخامس من آب قطعت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خطوط الهاتف والإنترنت في جامو وكشمير قبل إلغاء الحقوق الخاصة للولاية منهيا العمل ببنود دستورية مطبقة منذ وقت طويل في المنطقة التي تسكنها أغلبية مسلمة والتي تطالب ​باكستان​ المجاورة بالسيادة عليها أيضا.