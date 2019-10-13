افادت وكالة الصحافة الفرنسية عن "مقتل 11 شخصا على الاقل في اليابان جراء إعصار هاغيبيس الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطارا غزيرة غير مسبوقة في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 شخصا على الأقل جراء إعصار هاغيبيس في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.