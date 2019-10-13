مقتل 11 شخصا على الأقل جراء إعصار هاغيبيس في اليابان

افادت وكالة الصحافة الفرنسية عن "مقتل 11 شخصا على الاقل في اليابان جراء إعصار هاغيبيس الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطارا غزيرة غير مسبوقة في البلاد".



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