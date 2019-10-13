مقتل شخص وجرح 18 آخرين في انهيار فندق قيد الإنشاء في وسط نيو أورلينز

أعلن رئيس ادارة الإطفاء في مدينة في نيو أورلينز الأميركية تيموثي ماكونيل، عن قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 18 آخرين عندما انهارت الطوابق العليا في فندق "هارد روك" الذي يجري العمل على بنائه في وسط المدينة، مشيرا الى أن "هيكل المبنى غير مستقر ومن الممكن حدوث انهيار آخر".

وأكد أن "رجال الإطفاء قاموا بإخلاء عمال البناء الذي كانوا داخل ورشة الفندق بعد انهيار الطوابق من ستة إلى ثمانية العليا".

وقالت مديرة الخدمات الطبية الطارئة إميلي نيكولز إن المسعفين قاموا بتقيم حالة 19 شخصا في موقع الحادث تم نقل 18 منهم إلى المستشفيات وهم في حالة مستقرة، في حين رفض شخص واحد نقله. ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، لكن لا توجد تقارير عن إصابة أحد من المارة.

وأوضح مدير مكتب الأمن الداخلي المحلي كولين أرنولد أنه بسبب الهيكل غير المستقر للفندق، فإن عملية إخلاء المنطقة مستمرة، طالبا من الناس الابتعاد عن المنطقة وعدم استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض شخصية أو إعلامية لتصوير المبنى المتضرر.

كما تعمل إدارة الإطفاء على إخلاء المباني المجاورة، وخاصة المجمعات السكنية.