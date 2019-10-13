تدنيس شواهد في مقبرة للكومنولث البريطاني في إسرائيل

قام مجهولون بتدنيس عشرات الشواهد في مقبرة عسكرية للكومنولث البريطاني في إسرائيل بينما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية السبت إنها تشتبه بأنها جريمة كراهية.
والمقبرة العسكرية في حيفا مدفون بها نحو 340 من قوات الكومنولث سقط معظمهم في الحرب العالمية الأولى وقتل الباقون في الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت صور أن المخربين قاموا برش 30 شاهد قبر على الأقل بطلاء أحمر كما رسموا الصليب المعقوف على بعض الشواهد ومن بينها نصب تذكاري يعلوه صليب من الحجر.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان على أن ن هذا العمل "جريمة نكراء" وإن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها للوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
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