إسحق: كل السياسيين مرتبطون بشكل أو بآخر بلبنان المغترب

نفى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جوزيف إسحق​ أن "يكون الحراك المسيحي الأخير باتجاه المغتربين في الخارج سباقاً على استقطاب المسيحيين"، موضحاً أن "حضور "​القوات اللبنانية​" في بلدان الاغتراب كبير جداً، لكن القيود الأمنية على حركة رئيس الحزب ​سمير جعجع​ تحول دون عقد لقاءات مستمرة مكثفة، وهو يسعى على الدوام لعقد لقاءات مشابهة ليكون بين أهله ومناصريه".

ولفت إسحق في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "الفرصة أتت الآن ليكون في كندا بين مؤيديه، وقبلها بعامين كان موجوداً في أستراليا، وهي فرصة ليكون قريباً من الرفاق الحزبيين، ويضعهم بأجواء الوضع السياسي اللبناني، ويحفزهم على المشاركة بالحياة اللبنانية السياسية من خلال الانتخابات".

ولا ينفي إسحق أن كل السياسيين مرتبطون بشكل أو بآخر بلبنان المغترب، وهو أمر طبيعي يزيد الحاجة إلى أن يكون المسؤولون على تواصل معهم، وقريبين منهم، موضحاً أن فكرة التواصل "اجتماعية وعائلية وحزبية، إضافة إلى أنها تحفيز على العمل السياسي الذي يجب أن يشارك فيه الجميع".

