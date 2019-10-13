تفاصيل اتفاقية قرض تحسين الخط الأول للمترو قبل مناقشتها فى اقتصادية النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها القادم اتفاق قرض بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بمبلغ 205 ملايين يورو. ويهدف المشروع إلى اعادة تأهيل كافة مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية من وحدات طاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق. ويتكون المشروع من أربعة أجزاء وهى : 1- إصلاح البنية الأساسية لمكونات الخط الأول لمترو القاهرة Advertisements 2- شراء وتركيب نظام تخطيط لموارد المشروع 3- الإشراف على أعمال التشييد 4- مهام التعاون الفنى وتشمل دعم عمليات الشراء والتنفيذ وبرنامج إدارة الأصول والسلامة وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع تحسين الخط الأول للمترو بمبلغ 750 مليون و800 ألف يورو ويساهم البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بقرض يبلغ 205يورو وبنك الاستثمار الأوربى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 35 مليون يورو والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو. وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس أكدت فى تقريرها عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقية للدستور والقانون.

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