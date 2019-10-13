شكرا لقرائتكم خبر عن منع تغيير النشاط وإزالة المبانى خارج الأحوزة.. أبرز تعديلات قانون البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة حزمة من التشريعات فى دور الانعقاد الحالى والأخير للبرلمان، وجاء على رأس القادة القائمة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات: - معالجة القصور فى القانون الحالى، والتى كانت سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف. - تفعيل دور اتحاد الشاغلين، لعمل الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى. - شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين. Advertisements - إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين. - منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، بعدما تسبب هذا الأمر فى زيادة حجم المخالفات. - زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى. - منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

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