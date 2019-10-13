اليوم .. "كيفية نشر الأبحاث العلمية بالمجلات الدولية" ورشة عمل بتجارة شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، ورشة عمل، بعنوان "كيفية نشر الأبحاث العلمية بالمجلات الدولية، بالتعاون مع مجموعة أميرالد للنشر، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خالد قدري عميد كلية التجارة الأحد، بقاعة على لطفي بالكلية.

وأضافت هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ورشة العمل تتضمن عدة محاور منها أهمية النشر، كيفية اختيار المجلة العلمية الصحيحة، كيفية تصميم وإعداد الورقة البحثية، أخلاقيات النشر، إجراءات النشر والمراجعة وايضا النشر والترقيات.