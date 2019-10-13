اخبار العالم

قتيل وجرحى في انهيار فندق قيد الإنشاء في وسط نيو أورلينز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 18 آخرين عندما انهارت الطوابق العليا في فندق قيد الإنشاء في نيو أورلينز، وفق أحد المسؤولين.

وتلقت إدارة إطفاء نيو أورلينز بلاغات في الساعة 9,12 صباحا

بالتوقيت المحلي تفيد بأن "فندق هارد روك" الذي يجري العمل على بنائه في وسط المدينة قد انهار.

وأدى الحادث الى وفاة شخص واحد بحسب رئيس

ادارة الإطفاء تيموثي ماكونيل، الذي أشار إلى أن هيكل المبنى غير مستقر.
وقال للصحفيين في موقع البناء "من الممكن حدوث انهيار آخر".

وأضاف مكونيل إن رجال الإطفاء قاموا بإخلاء عمال البناء الذي كانوا داخل ورشة الفندق بعد انهيار الطوابق "من ستة إلى ثمانية العليا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل وجرحى في انهيار فندق قيد الإنشاء في وسط نيو أورلينز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا