قتيل وجرحى في انهيار فندق قيد الإنشاء في وسط نيو أورلينز

قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 18 آخرين عندما انهارت الطوابق العليا في فندق قيد الإنشاء في نيو أورلينز، وفق أحد المسؤولين.
وتلقت إدارة إطفاء نيو أورلينز بلاغات في الساعة 9,12 صباحابالتوقيت المحلي تفيد بأن "فندق هارد روك" الذي يجري العمل على بنائه في وسط المدينة قد انهار.
وأدى الحادث الى وفاة شخص واحد بحسب رئيسادارة الإطفاء تيموثي ماكونيل، الذي أشار إلى أن هيكل المبنى غير مستقر.
وقال للصحفيين في موقع البناء "من الممكن حدوث انهيار آخر".
وأضاف مكونيل إن رجال الإطفاء قاموا بإخلاء عمال البناء الذي كانوا داخل ورشة الفندق بعد انهيار الطوابق "من ستة إلى ثمانية العليا".
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