رئيس الإكوادور يعلن فرض حظر التجول في العاصمة

الأحد 13 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، فرض حظر التجول بالعاصمة كيتو، والمناطق المحيطة بها على خلفية الاحتجاجات في البلاد.



وقال مورينو، على موقع "تويتر"، السبت: "لقد فرضت حظر التجول والتشديدات العسكرية في كيتو والمناطق المحيطة بها".

Advertisements

وأضاف: "سيبدأ العمل من الساعة 15: 00 (23.00 بتوقيت موسكو)، وهذا سيسهل أعمال وكالات إنفاذ القانون ضد مظاهر العنف المفرطة".

واندلعت اشتباكات، السبت، قبل موعد مقرر لبدء احتجاج جديد لمطالبة مورينو بإلغاء قانون مرره، الأسبوع الماضي، وأنهى بموجبه دعم الوقود المستمر منذ أربعة عقود.

ويذكر أنه سبق وبدأت في الاكوادور، في أوائل أكتوبر، مظاهرات احتجاج شارك فيها مواطنون غير راضين عن سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة البلاد، وتم إلقاء القبض على 570 شخصًا نتيجة لأعمال الشغب.