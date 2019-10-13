شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مشروع "برايد" الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال اجتماعها القادم اتفاق تمويل مشروع تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية "برايد" بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والذى يقدم بمقتضاه الصندوق لمصر قرضا قيمته 53 مليون و200 الف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو.

ويهدف المشروع الذى يموله الاتفاق إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائى فى المناطق الريفية فى محافظة مطروح من خلال إتاحة أنماط حياتية مريحة ومستدامة وقادرة على التكيف، وذلك عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف فى مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضى المستصلحة حديثا ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

ووفقا للاتفاقية فإن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هى الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع وسيتولى الصندوق الإشراف عليه.

يذكر أن اللجنة التشريعية بالبرلمان أكدت فى تقريرها حول الاتفاقية عدم وجود مخالفة للدستور والقانون فى الاتفاقية.