قتيلان و3 مصابين في إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخصان وأصيب 3 آخرون، الأحد، في حادث إطلاق نار بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤولين في دائرة الإطفاء في شيكاغو قولهم "إن الشرطة ردت على مطلق النار"، دون أن يتضح إذا كانت قد تمكنت من إصابته أم لا.

وأضافت أن "الشرطة ضبطت مشتبها به في موقع إطلاق النار بحي داننج، شمال غرب ولاية شيكاغو".

وذكرت دائرة الإطفاء أن "الضحايا نقلوا إلى المستشفيات المحلية في حالة حرجة".

ولم تقدم سلطات شيكاغو أية تفاصيل بشأن الحادث أو الضحايا.

