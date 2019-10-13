مسؤول بالتحالف الدولي يؤكد استمرار الدوريات البرية والجوية بسوريا

قال مسؤول عسكري بالتحالف الدولي ضد داعش في سوريا، السبت، إن القوات الأمريكية لا تزال تقوم بدوريات برية وجوية في سوريا، ولم تتوقف بعد التحركات التركية.

وأكد المسؤول بقوات التحالف في سوريا، الذي رفض ذكر اسمه، في حديث خاص لصحيفة "ميليتاري تايمز" الأمريكية، أن "الدوريات تستمر رغم التقارير التي تشير إلى توقف مؤقت في العمليات المناهضة لداعش في البلاد".

وتواصل القوات التركية التقدم ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا.

وأخبر المسؤول الصحيفة أن "الدوريات ضرورية من أجل أمن قوات التحالف في سوريا".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الدوريات "ليست مرتبطة بشكل مباشر بأي نشاط يتعلق بالتوتر على طول الحدود".

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وكان مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، قال في وقت سابق إن "القوات الأمريكية الموجودة في سوريا ستدافع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم".





وأوضح ميلي أن "الجيش التركي مسؤول عن الأضرار الناجمة عن عملياته العسكرية بشمالي شرق سوريا".

يذكر أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن بدأ في شن هجومه على تنظيم داعش في 15 يونيو/حزيران 2014، عندما أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإرسال قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط، في الرد على الهجوم الذي شنه داعش على العراق، واستنادا إلى طلب الحكومة العراقية بإرسال قوات أمريكية لمساعدة القوات العراقية في مواجهة الخطر الذي يمثله التنظيم.

وتواصل القوات التركية عمليتها العسكرية التي أطلقت عليها "نبع السلام" وبدأتها الأربعاء الماضي على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الهجوم التركي في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل التحرك العسكري التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.