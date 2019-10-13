شكرا لقرائتكم خبر عن 97 ألف لاجئ أفريقي يصلون اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس (السبت)، وصول أكثر من 97 ألف لاجئ إلى اليمن خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، مؤكدة في تقرير لها أن غالبية اللاجئين من الجنسية الإثيوبية. وقالت المفوضية: «على الرغم من الأزمة الإنسانية والقتال المتواصل ارتفع عدد الوافدين الجدد إلى اليمن هذا العام إلى نحو 97 ألفا و96 شخصا، منهم 37 ألفا و224 وصلوا في الفترة بين أبريل ومايو».

من جهة أخرى، اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر الحوثيين باختطاف 320 امرأة، مؤكداً أن حكومة بلاده تعمل وتبذل جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهن.

وأكد في كلمة ألقاها في ختام مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط أمس، أن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» يستخدمان المرأة في العمليات الإرهابية. وحمل الوزير عسكر مليشيا الحوثي الانقلابية أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكات وتجاوزات من قتل وإصابة المدنيين، خصوصا النساء والأطفال، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة الشرعية لتنفيذ القرار 1325 لدعم المرأة وتمكينها، ودعم القرار 2216 وتنفيذه لإنهاء الحرب وإحلال السلام.