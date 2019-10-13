شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أمريكيين في إطلاق نار.. وترمب يطيح بوزير الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (واشنطن)

قُتل أربعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار أمس (السبت) في نادٍ اجتماعي خاص في نيويورك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية. ووقع إطلاق النار في منطقة بروكلين، وفق ما أفادت شبكة (إن بي سي) وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية، مشيرة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح. وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن (الجمعة) استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفن ماكالينان، الذي أضيف بذلك إلى لائحة طويلة من المسؤولين الذين غادروا إدارته. وكتب ترمب في تغريدة على تويتر «كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة». وأضاف أنه سيعلن الأسبوع القادم اسم خليفته، لافتا إلى وجود «العديد من المرشحين». وتأتي استقالة كيفن ماكالينان بعدما صرح لصحيفة «واشنطن بوست» أنه لا يشعر بأنه قادر على السيطرة على وزارته. وقال ماكالينان «ما لا أسيطر عليه هو اللهجة والرسالة والعلاقات مع الخارج وطروحات الوزارة في فترة يزداد فيها الاستقطاب». وأضاف أنه «وضع غير مريح» لمسؤول بمستواه. ورأى الرئيس الديموقراطي للجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب بيني تومسون أن استقالة ماكالينان هي في الواقع «إزاحة». وأضاف: «هذا لن يؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى» في وزارة بات فيها «عدد كبير من المناصب القيادية الشاغرة أو التي يشغلها مسؤولون بالوكالة».