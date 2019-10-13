شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يرتكب جرائم «تطهير عرقي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

اتهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام نظام أردوغان بارتكاب جرائم «تطهير عرقي» ضد الأكراد، داعياً الإدارة الأمريكية إلى فرض العقوبات المدمرة على تركيا. وقال غراهام على حسابه في تويتر فجر أمس (السبت): «بينما أقدر عرض الإدارة الأمريكية بالقيام بشيء ما، فإن العقوبات المشروطة ليست مناسبة للتهديد الذي نواجهه، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أردوغان وحماية حلفائنا الأكراد، تحتاج إدارة ترمب إلى رفع مستوى لعبتهم»، في إشارة إلى فرض عقوبات فورية. وأضاف «نحن نشهد تطهيرا عرقيا في سورية من قبل تركيا، وتدمير حليف موثوق (الأكراد)، وعودة ظهور داعش». واعتبر أن العقوبات المشروطة التي تم الإعلان عنها ستنظر إليها تركيا على أنها استجابة فاترة وستشجع أردوغان أكثر، مؤكدا أن الحكومة التركية تحتاج إلى معرفة أن الكونغرس سوف يسلك طريقاً مختلفاً، وسوف يتم تمرير العقوبات المدمرة بدعم الحزبيين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال (الجمعة): «نرفض عمليات القتل التي تقوم بها تركيا في سورية، وسنوقع عقوبات على أنقرة إذا اضطررنا». فيما كرر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الولايات المتحدة تستطيع «شل» الاقتصاد التركي «عبر عقوبات شديدة جدا، إذا اضطررنا إلى ذلك». وقال منوتشين في مؤتمر صحفي، «إن ترمب يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة عدوانها في شمال شرق سورية».