شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدعو لخروج القوات الأجنبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (السبت)، أن سورية يجب أن تتحرر من الوجود العسكري الأجنبي. ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن «أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سورية، عليه أن يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول». وأعلن أن القوات الروسية في سورية مستعدة أيضا لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها. وحذر بوتين أمس الأول من احتمال فرار مقاتلي «داعش»، وأنه غير متأكد ما إذا كان باستطاعة تركيا السيطرة على الموقف.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (السبت)، أن سورية يجب أن تتحرر من الوجود العسكري الأجنبي. ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن «أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سورية، عليه أن يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول». وأعلن أن القوات الروسية في سورية مستعدة أيضا لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها. وحذر بوتين أمس الأول من احتمال فرار مقاتلي «داعش»، وأنه غير متأكد ما إذا كان باستطاعة تركيا السيطرة على الموقف.

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