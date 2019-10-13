ترند الموجز|تفاصيل أزمة طارق حامد..وقرار عاجل من النائب العام ضد قتلة ’’شهيد الجدعنة‘‘..والعالم يصفع أردوغان..وانخفاض حاد للذهب

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد هبوطها لأدنى مستوى.. أسعار الذهب تريند جوجل.. تعرف على الأسعار وسبب التراجع، والنيابة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل ’’شهيد الجدعنة‘‘.. وقرار عاجل من النائب العام ضد المتهمين، و5 دول أوروبية تصفع أردوغان بعد العدوان التركي على سوريا.. والعرب ينتفضون بإجراءات عاجلة، وطارق حامد يُصعد أزمته مع مرتضى منصور برسالة جديدة.. ويحذف صفة لاعب الزمالك من إنستجرام.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد هبوطها لأدنى مستوى.. أسعار الذهب تريند جوجل.. تعرف على الأسعار وسبب التراجع

احتلت أسعار الذهب، تريند موقع البحث الشهير جوجل، بعد هبوطها في الأسواق المصرية، السبت 12أكتوبر، لأدنى مستوى لها خلال شهر.

وسجل عيار 21، السبت، 675 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وجاء تراجع أسعار الذهب، محليا، بعد انخفاضها عالميا، إذ تراجعت أوقية الذهب بأكثر من 14 دولارا على مدار يومين، لتسجل 1484 دولارا.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:

عيار 18 بـ 578 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 675 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 771 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

(رابط الخبر)

النيابة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل ’’شهيد الجدعنة‘‘.. وقرار عاجل من النائب العام ضد المتهمين

أعلنت النيابة العامة، التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الجدعنة"، على يد صديقه محمد راجح، في مدينة تلا، بمحافظة المنوفية، كما أمر النائب العام، بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

وأصدرت النيابة بيانا، السبت، قالت فيه: "أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالة محمد أشرف راجح و3 آخرين "محبوسين"، إلى المحاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى القضية رقم 14568 جنح تلا / المنوفية لسنة 2019".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح، عن حقيقة الواقعة التي بدأت عندما «استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَلَ إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساساً للدفاع عن النفس -، وحددوا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 موعدًا لذلك».

وأكدت التحقيقات أن المتهمين محمد راجح وإسلام عواد ترصدا للمجني عليه بموضعٍ قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول من تلابيبه مشهرا مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهما حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه، ليركض محاولًا الهرب؛ فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث: مصطفى الميهي، وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه، ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة، ليتركوه مثخناً بجراحه، فنقله الأهالي إلى مشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع: إسلام إسماعيل.

وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وبالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، واطلعت على محتوى الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه.

وأظهرت مناظرة النيابة العامة للمجني عليه إصابته إصابتين إحداهما بوجهه والأخرى بأعلى فخذه، وأجمع شهود الواقعة على أن سبب الإصابتين ضربة وطعنة من المتهم الأول للمجني عليه، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه الأيسر هي التي تسببت في وفاته وأنها جائزة الحدوث من مطواة وكالتصوير الذي أجمع عليه الشهود، وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة وقوع الشجار مع المجني عليه وسط حشدٍ من الفتيان ثم تقهقره ومحاولة هربه ولحاق آخرين به ثم ظهوره بمشهدٍ ثانٍ وآخر يحاول الإمساك به، وبمشهدٍ أخير والدم يسيل من رجله اليسرى، كما اطلعت على رسائل من المتهم إلى المجني عليه سبقت الواقعة تضمنت تهديداً ووعيداً له بإيذائه بدنياً».

وأكدت أقوال متهمين إشهار المتهم الأول مطواة قرن غزال في وجه المجني عليه، ونفث المتهم الثالث المادة الحارقة في وجوه من هبوا لنجدته، بينما قرر متهمان أن المتهم محمد راجح طعن المجني عليه برجله اليسرى.

وكانت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من ضبط المتهمين بقتل محمود البنا.

وضبطت قوات الأمن محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قتل "محمود"، ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.

قرار عاجل من النيابة

وبحسب اليوم السابع، قررت نيابة تلا، حبس الثلاثي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

أول صورة للمتهمين

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام، أول صورة للمتهمين الثلاثة بعد القبض عليهم.

راجح يتوسط المتهمين

وتعود تفاصيل الجريمة إلى قيام الجاني بالتحرش بفتاة، مما دفع المجني عليه للتدخل، للدفاع عنها، ومن ثم قام "راجح" بطعن "محمود" طعنات متتالية نافذة فى البطن والرقبة، وتوفي على إثرها.

وكشف "مصراوي"،تفاصيل الواقعة، حيث تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من حصة للدرس الخصوصي، حاول معاتبة الجاني على قيامه بمعاكسة الفتيات زميلاته في الشارع، وحاول ثنيه عما يفعله، قائلا: "عيب تعاكس زميلاتي أنت جامعي".

وتصدر هاشتاج "#راجح_قاتل"، تريند موقه التواصل، الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات الماضية، وطالب رواد السوشيال ميديا بإعدام القاتل، وعودة حق الشاب الذي دفع حياته ثمنا للشهامة والجدعنة.

وفي جنازة مهيبة، شيّع أهالي مدينة تلا، الخميس، جثمان محمود، وسط حالة من الحزن والغضب، بعد مقتل الشاب، وطالبوا بتطبيق القصاص العادل، لعودة حق الراحل.

(رابط الخبر)

5 دول أوروبية تصفع أردوغان بعد العدوان التركي على سوريا.. والعرب ينتفضون بإجراءات عاجلة

في رد فعل قوي، قررت ألمانيا وفرنسا، السبت، حظر تصدير الأسلحة التي يمكن لتركيا استخدامها في عدوانها على سوريا.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تصريحات صحفية: «في ظل الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية لن تصدر أي تراخيص تصدير جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا».

Advertisements

وفي سياق متصل، قررت فرنسا، في بيان، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم، مضيفة: "القرار يسري على الفور".

وتعد فرنسا الدولة الأوروبية الخامسة، بعد ألمانيا، وهولندا والنرويج وفنلندا، التي تعلق تصدير شحنات أسلحة إلى تركيا.

العرب ينتفضون بإجراءات عاجلة في جامعة الدول

من ناخية أخرى، قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، السبت، النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي على سوريا، بما فى ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا، إضافة إلى مطالبته مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات التركية على الأراضي السورية.

وأعرب المجلس، في ختام أعمال اجتماعه الطارئ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، عن إدانته للعدوان التركي على الأراضي السورية، معتبراً أنه "خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التى تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254 ".

وأكد المجلس أن العدوان التركى يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، مؤكدا على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضى السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعى عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب مجلس الدول العربية تركيا بوقف العدوان والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، مشددا على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.

وطالب باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.

وأشار المجلس إلى رفضه القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى "بالمنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديداً خطيراً لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

وشدد المجلس على التأكيد على مسئولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.

وحمّل مجلس الدول العربية تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية - بما فيها تنظيم داعش الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة..مطالبا مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.

كما كلّف المجلس، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.

كما تم تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.

وأضاف المجلس أنه يؤكد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخراً، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.

كما قرر المجلس الموافقة على إدراج بند "التدخلات التركية في الدول العربية" كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء.

وكان إردوغان، قد أعلن الأربعاء الماضي، بدء العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

(رابط الخبر)

طارق حامد يُصعد أزمته مع مرتضى منصور برسالة جديدة.. ويحذف صفة لاعب الزمالك من إنستجرام

تصدر هاشتاج "#طارق_حامد_طفح_كيله"، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد نشر لاعب وسط الزمالك، رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال حامد، في رسالته التي نشرها عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

بعد ذلك نشر حامد رسالة جديدة على إنستجرام، ولكنه حذفها بعد وقت قصير، وجاء بها: "استحملت كتير وجيت على نفسي ومستقبلي كتير وعطيت لنادي الزمالك وجمهوره بما فيه الكفاية واخدت وعود متنفذتش لكن صبري نفد، واعتقد ان مستقبلي ومستقبل اولادي اهم حاليا".

وفي سياق متصل، حذف طارق حامد توصيفه على "إنستجرام" أنه لاعبًا في نادي الزمالك عقب أزمته الأخيرة.

اقرأ أيضا: ’’طفح الكيل‘‘.. سر رسالة طارق حامد الغامضة.. وأول رد من مرتضى منصور

أثار طارق الجدل، بعد نشره رسالة غامضة، عبر "إنستجرام"، وكشفت وسائل الإعلام عن سبب الأزمة، فضلا عن تعليق مرتضى منصور، رئيس النادي على ما أثير.

سر رسالة طارق حامد

وبحسب موقع "سوبر كورة"، يضغط طارق حامد على إدارة الزمالك من أجل تعديل عقده وكذلك الحصول على مستحقاته القديمة والتي لم يحصل عليها منذ الموسم الماضي.

وحصل طارق على وعد بتعديل عقده قبل بداية الموسم الحالي بعد رفض انتقاله للدوري السعودي، ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولى وهو ما لم يحدث حتى الآن وأثار غضب اللاعب.

أول رد من مرتضى منصور

من جانبه، نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تمرد طارق حامد، بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال مرتضى في تصريحات خاصة لموقع "كووورة: "طارق لم يكتب ما نشر على حسابه على إنستجرام، اللاعب نفى ذلك ونحن نقدر ما يقوله".

وأضاف رئيس الزمالك: "أجريت مكالمة هاتفية بحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، والذي أكد لي عدم قيام اللاعب بكتابة هذا الأمر".

ويتواجد طارق حامد حاليا في صفوف معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا، يوم الإثنين المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري والمحدد لها يوم السبت المقبل.

(رابط الخبر)