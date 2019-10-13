شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": تعديل قانون جامعة زويل يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة التعليم فى تقريرها بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أنه جاء مهماً لجعل مدينة زويل مدينة متميزة للبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة.

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ووفقا لتقرير اللجنة تم حذف عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" الواردة بعنوان القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012، اتساقاً مع التعديل الوارد الذى يبين أن المدينة أصبحت مدينة علمية متميزة على أرض الواقع وليست مشروعاً، وتضمن التعديل أيضا أن تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعاً لها".

واستبدلت اللجنة عبارة سياسات واستراتيجيات الدولة، الواردة فى المادة الخامسة بعبارة "منظومة وقوانين التعليم العالى والبحث العلمى في جمهورية مصر العربية"، لجعل أنشطة المدينة تتفق مع الخطة الاستراتيجية للدولة.