شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إعلاء ثقافة الحوار ودور المرأة فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسى الثانى، بمقر حزب التجمع، وذلك غدا الاثنين، حيث تعقد التنسيقية جلستين على مدار يوم واحد، الأولى تحت عنوان "الديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار"، والثانية حول دور المرأة فى العمل السياسى والاجتماعى.

وتحمل الجلسة الأولى عنوان "الديمقراطية و إعلاء ثقافة الحوار"، حيث يتحدث فى هذه الجلسة كل من النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وأحمد صبرى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حزب مستقبل وطن، ومحمد أبو النجا - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حزب المصريين الأحرار .

الجلسة الثانية تتحدث فيها سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و ممثلة لشباب السياسيين وتتحدث عن "الموظفة .. تفعيل دور رعاية الأطفال فى مقرات العمل"، وكذلك إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلة لحزب الشعب الجمهورى وتتحدث عن "دور المرأة فى رفع الوعى السياسى "، ومارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلة لحزب التجمع وتتحدث عن "رائدات الأعمال : دليل المبادرات الاقتصادية للمرأة".

وتتضمن الجلسة الثانية أيضًا حديثًا لغادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلة لشباب السياسيين وتتحدث عن "نحو تأهيل الكوادر النسائية للعمل السياسى"، ومحمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل لحزب الحركة الوطنية ويتحدث عن "رفع الوعى".

Advertisements

من جانبه قال محمد موسى، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصالون الذى ستعقده التنسيقية هو مساحة نقاشية اطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهدف تناول وجهات النظر المختلفة حول بعض القضايا وإثراء الحالة الحوارية والسياسية.

وبشأن وجود تعاون حزبى لدعم الصالون أضاف محمد موسى، أن التنسيقية هى منصة حوارية تضم ممثلين من شباب الأحزاب بالإضافة لشباب سياسى وبالتالى فالتعاون الحزبى موجود طول الوقت.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه هى النسخة الثانية من الصالون وقد عُقدت النسخة الأولى على هامش فاعليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى.

بدوره قال هيثم الشيخ، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصالون هدفه هو تنمية الحياة السياسية فى مصر، خاصة أن التنسيقية عبارة عن مجموعة من الشباب الأحزاب والسياسية من مختلف التوجهات لديهم القدرة على طرح وجهات نظر بشأن القضايا الراهنة، ويجلسون على مائدة واحدة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الصالون يناقش القضايا المختلفة التى تهم الوطن، ويخرج بمجموعة من التوصيات التى ستلقى قبول عام ونطرحها على الرأى العام لتنفيذها.