شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خارجية البرلمان: الغزو التركى لسوريا انتهاك للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن العدوان التركى على سوريا يمثل انتهاك للقانون الدولى من خلال الاعتداء على سيادة دول الجوار وهو ما يتنافى مع كافة الأعراف الدولية.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن هذا العدوان التركى هو ممارسة سياسة البلطجة لفرض الأجندة التركية على عدد من دول المنطقة والعمل على ممارسة الاعتداءات على الدول العربية.

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وتابع النائب طارق الخولى: "أردوغان لا يأن ولا يتوقف عن التدخل فى دول الجوار بكافة أشكال التدخل سواء من خلال تصريحاته التحريضية أو وعدوانه كما يحدث فى سوريا، كما أنه يتخذ الأكراد ذريعة للغزو ضد سوريا، ويمارس ضد الأكراد كافة أشكال وألوان التصفية العرقية وهو ما يمثل جرائم حرب".