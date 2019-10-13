شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتيون يفضحون الجزيرة ويكشفون تناقضها فى تغطية الأحداث فى مصر وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح نشطاء إماراتيون، حالة التناقض التى تشهدها قناة الجزيرة القطرية، واصفين القناة القطرية بأنها قناة مرتزقة.

الناشط الإماراتى يعقوب الريسى، فضح قناة الجزيرة القطرية وتناقضها قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"في مصر التجنيد ذل وحكايات واجباري!.. ولكن في تركيا التجنيد شغف وفرحة وإنجاز..حصريا فقط على قناة مرتزقة الجزيرة !

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كما فضح الإعلامى الإماراتى، قناة الجزيرة وأبواق قطر، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"أبواق قطر عبر مرتزقة قناة الجزيرة و المواقع الإعلامية الأخرى التابعة لها يعملون بمنهجية خبيثة لاستهداف خصومهم و عبر اللجان الإلكترونية والتي يحاولون من خلالها قلب الحقائق و الإقلال من تأثير الآخرين".

وتابع الإعلامى الإماراتى:" دائماً تكون حججهم واهية ومن السهل الرد عليهم و توضيح تناقضاتهم و فضح فشلهم".