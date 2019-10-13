جريمة الإبن العاق.. انتحار قاتل والده ودفنه أسفل السرير أمام قطار إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لم يتحمل "الإبن العاق" عواقب الجريمة البشعة التي اقترفتها يداه في حق والده عندما قتله ودفن جثته داخل مقبرة أسمنتية أسفل سرير غرفته بمنطقة بولاق الدركور، لاذ بالفار حتى قرر التخلص من حياته، وألقى نفسه أمام أحد القطارات ليلقى حتفه في الحال.

على مدار الساعات القليلة الماضية، انطلقت مأموريات من ضباط مباحث فرقة غرب الجيزة لتضييق الخناق على المتهم "محمد" 30 سنة، حتى تبلغ لغرفة عمليات النجدة بانتحار شاب على شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة إمبابة، يحمل نفس المواصفات.

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البداية بلاغ ورد إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بتغيب موظف بالمعاش يبلغ من العمر 70 سنة، وانتقلت قوة إلى محل البلاغ، وعُثر على آثار رمال قادت رجال المباحث إلى غرفة نجل المتغيب.

تبين بالفحص وجود مقبرة أسمنتية أسفل سرير الغرفة بفتحها عُثر على جثة الأب، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية ويدعى "محمد" 30 سنة، سئ السمعة، ويتعاطى المواد المخدرة، ودائم الشجار مع والده بسبب رفضه منحه المال لشراء المخدرات.